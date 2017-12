Evade dalla comunità dove è â€‹ai domiciliari: preso e incarcerato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Evade dalla Comunità di recupero dove era recluso ai domiciliari: arrestato e rinchiuso in prigione.Si tratta di un ragazzo, già arrestato per evasione dai Carabinieri di Chiaravalle, in quanto allontanatosi dalla comunità presso cui stava scontando la detenzione domiciliare. Il Magistrato di Sorveglianza, ritenendo incompatibile il suo comportamento con il perseguimento della detenzione domiciliare, ha disposto il suo trasferimento in carcere, eseguito a cura dei militari della Stazione di Chiaravalle.