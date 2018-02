Esplosione al bancomat: banda di ladri â€‹in fuga col bottino da 50mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Torna la banda del bancomat: intorno alle 3,15 di questa notte il quartiere dell'ospedale Urbani di Jesi è stato svegliato da un boato. Era la banda in azione contro lo sportello bancomat di Ubi Banca in piazza Vesalio: un colpo lampo durato pochi minuti durante i quali i banditi hanno messo fuori uso l'impianto di videosorveglianza, fatto esplodere il bancomat e poi sono fuggiti con un bottino considereveole. I conti esatti sono ancora da fare ma lo sportello era stato caricato per il week end e la refurtiva dovrebbe aggirarsi sui 50mila euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.