​Jesi, esce di casa con abiti leggeri nonostante il freddo: due carabinieri si prendono cura di una nonnina con l'Alzheimer

JESI- Si è conclusa fortunatamente bene la disavventura di una nonnina di Jesi affetta da Alzheimer. La vecchietta, questa mattina (10 febbraio), intorno alle 6.30 è uscita di casa con vestiti molto leggeri nonostante il freddo ma per sua fortuna - era impaurita e infreddolita - è stata notata da due carabinieri un'ora più tardi.

Il soccorso

L'anziana è stata fatta accomodare all’interno della macchina di servizio e, successivamente, riconsegnata alla figlia che nel frattempo si era iniziata a prodigare nelle ricerche. Non è la prima volta che i carabinieri intervengono per evitare che queste situazioni possano avere conseguenze più serie. La figlia, in questo casa, ha riabbracciato la madre ringraziando i due uomini per il servizio svolto.