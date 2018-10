Un altro blitz dei ladri Entrano nell'appartamento e rubano gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tornano in azione i topi d’appartamento e colpiscono una zona che finora sembrava essersi salvata dalle sgradevoli visite dei malviventi. I ladri hanno consumato un furto nella tarda serata di mercoledì ai danni di un’abitazione situata lungo via Mura Occidentali. Hanno preso di mira un appartamento lasciato momentaneamente incustodito, al secondo piano di una palazzina condominiale.I ladri si sono introdotti compiendo un’effrazione a una finestra e una volta all’interno hanno frugato ovunque alla ricerca di monili in oro e denaro, forse anche di una cassaforte che però non c’era. Hanno aperto armadi e svuotato cassetti lasciando segni del loro passaggio frenetico e convulso. Hanno trovato solo alcuni gioielli custoditi in camera da letto, più ricordi di vita che monili di grosso valore commerciale, e se li sono portati via. Niente denaro in contanti, in casa proprio non ce n’era. Poi sono scappati senza lasciare traccia. Per i residenti, l’amara sorpresa al rientro a casa. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi per i rilievi del caso. Sembra che nonostante abbiano agito nel tardo pomeriggio, all’imbrunire, nessuno si sia accorto di nulla, né condomini né commercianti della zona. Il bottino, come detto, ammonterebbe ad alcuni gioielli in oro, il cui valore è ancora in via di quantificazione.E sempre nella stessa notte, altri banditi entravano in azione ma stavolta a Moie, dove hanno trafugato una vettura. I ladri nottetempo sono riusciti a forzare una Golf parcheggiata davanti all’abitazione del proprietario e l’hanno portata via. Il proprietario si è accorto del furto solo il mattino successivo quando dovendo andare a lavoro, non ha più trovato la vettura dove l’aveva parcheggiata. Indagini a cura dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, che stanno scandagliando la zona monitorando in particolare i cosiddetti obiettivi sensibili come tabaccherie, banche e uffici postali. Forse quella macchina potrebbe servire ai banditi per commettere altri reati. Massima allerta.