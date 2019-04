Elisa annuncia il matrimonio Lei è pazza di gioia sui social Il post: «Mi scoppia il cuore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Fiori d’arancio per la super campionessa jesina di scherma Elisa Di Francisca, che ha annunciato il lieto evento con un post sui social. Cliccatissima e carica di commenti la foto di lei teneramente abbracciata al compagno Ivan con un commento che non lascia spazio a nessun fraintendimento ma solo a tanta felicità per la coppia: «Mi scoppia il cuoreeeee!!!» seguito dall’hashtag #oddiomestoasposa’. Elisa lascia intendere che la sede del matrimonio sarà la bellissima isola di Ischia, dove il marito ha una casa. Indiscrezione confermata da mamma Ombretta, emozionata e felicissima. «Era una decisione che avevano già maturato da un anno, ne parlavano già dopo le Olimpiadi - racconta la mamma di Ely - si sposeranno a Ischia, infatti ora (ieri, ndr.) sono a Napoli per vedere la chiesa e per i dettagli…che ancora però non mi hanno svelato e che saprò spero presto». E se la data del fatidico “sì” è ancora top secret, certo è il periodo, il mese di settembre.