JESI Risposta del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, contro replica del presidente, jesino, di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini. Alti i toni su viabilità Amazon, viale della Vittoria, impianto rifiuti alla Zipa. Per Fiordelmondo, dalla sua partecipazione il 27 novembre scorso allo sciopero Cgil - Uil contro la Finanziaria, «Pierluigi Bocchini ha iniziato un attacco personale nei miei confronti e dell’Amministrazione. Da quel giorno una serie di contumelie».



I campi di battaglia

Per Bocchini, Fiordelmondo «rivolge attacchi alla mia persona anziché fornire le risposte che attenderei» e «gravemente offensivo il comportamento» in occasione dello sciopero. Fiordelmondo elenca: su Amazon, Bocchini «ha definito “struzzi” me e altri 20 sindaci - praticamente la metà di quelli del territorio» sulla richiesta di un trasporto su rotaia a servizio dell’hub; su viale della Vittoria, «ha sparato a zero, peraltro a salve, visto che non mi pare abbia capito la finalità dell’iniziativa, contro la decisione di aprire un confronto in città»; sull’impianto alla Zipa, «Edison ha formalizzato e depositato l’istanza solo lo scorso marzo, non ancora fissata nemmeno l’apertura del procedimento amministrativo. Bocchini ha dichiarato che non assumerà mai incarichi politici, evito ogni approfondimento circa il funzionamento di un ente pubblico. Commissione, Consiglio e città, a differenza degli scorsi anni, saranno puntualmente e ampiamente coinvolti. Abbiamo tutto il tempo per farlo, solo allora decisioni che a oggi non esistono». Il sindaco parla di «comportamento che non trova riscontro in alcuna parte d’Italia e nell’intera storia dell’associazione industriali, ho grande e profondo rispetto dell’istituzione Confindustria e, visto l’imminente termine del mandato di Bocchini, sarò pronto a incontrare il nuovo presidente per ristabilire fin da subito il corretto rapporto istituzionale». Bocchini risponde: «Mai permesso di apostrofare come “struzzi” i sindaci, ho detto che parlare di treni per i lavoratori Amazon senza un’analisi della viabilità, equivale a non voler affrontare il problema, di qui la “politica dello struzzo”. Mai replica nel merito». Sul viale, «sono intervenuto come cittadino, ho voluto porre all’attenzione la priorità ad un master plan complessivo della viabilità e proposto di rivalutare l’alternativa di un asse nord per deviare il flusso». Sull’impianto alla Zipa, «ho avuto modo di visionare gli atti: prima data di interlocuzione tra le parti l’8 giugno 2023. Che in un anno il Comune non sia stato portato a conoscenza dal privato o dalle istituzioni che stavano interagendo, poco credibile. Nulla avrebbe impedito di convocare la Consulta per informare. In questo genere di impianti, come in ogni tipologia di impianto industriale, il rischio 0 non esiste».

Il mandato

E poi, «eserciterò fino all’ultimo giorno del mandato l’azione che i miei colleghi mi hanno conferito. Al sindaco, che attende con tanta ansia il termine, rappresento che anche in futuro sarà per lui difficile sottrarsi dal confronto, anche pubblico, col Presidente e ad di un gruppo che ha come principale azionista una famiglia di Jesi e sede con oltre 160 collaboratori a Jesi».