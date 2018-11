Due stranieri s'azzuffano al parco in pieno giorno: fermati dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ieri pomeriggio, la Polizia locale è intervenuta al parco e ha fermato due uomini di origine africana, che erano stati segnalati da alcuni residenti intenti a urlare e litigare. I due stranieri, alla presenza di una terza persona sempre africana, stavano azzuffando. Sembra che ad accendere la miccia tra i due uomini non sia stata l’ubriachezza ma un presunto furto consumato da uno dei due stranieri ai danni del connazionale. Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i due uomini. Hanno fatto svuotare loro le tasche e, caricati in due diverse pattuglie, li hanno condotti al comando della Polizia locale in piazza Indipendenza dove per essere identificati e per chiarire la situazione.