JESI - Due furti nel giro di una settimana ai danni della stessa abitazione: bottino ingente tra pellicce e preziosi. Ma la banda, che lo scorso dicembre pensava di averla fatta franca, non aveva fatto i conti con i carabinieri della Compagnia di Jesi che al culmine di complesse indagini sono riusciti a identificare uno dei componenti del sodalizio criminale e arrestarlo.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Ancona, rapina e botte a un parroco: 25enne arrestata. La donna è stata rintracciata in Molise I CONTROLLI Ladri di biciclette, poker di denunce a Senigallia. Cittadini aiutano a stanare la banda



La ricostruzione



Il presunto responsabile è stato arrestato lunedì a Milano. Il primo furto era stato messo a segno il 2 dicembre scorso: spariti gioielli e pellicce per migliaia di euro. Il secondo, dopo 8 giorni: i banditi avevano sfondato una parete della cassaforte dalla quale erano stati asportati altri oggetti di valore. Le indagini svolte dai carabinieri di Jesi con il supporto del Reparto operativo del Comando provinciale, hanno consentito di individuare uno dei presunti componenti della banda. Si tratta di un 41enne di nazionalità albanese, residente in provincia di Milano, che alle prime ore di lunedì è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Ancona.

Grazie alla minuziosa analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza attorno alla villetta depredata, ma anche in vari punti della città, è emerso che la banda - composta da almeno tre persone - era giunta a Jesi utilizzando la stessa auto che montava targhe clonate. Determinante l’accurato sopralluogo eseguito dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona che riusciva ad individuare e repertare una piccola traccia ematica lasciata da uno dei malviventi, feritosi proprio mentre creava l’apertura in una delle pareti del caveau. Il materiale biologico repertato era stato inviato al Ris di Roma che aveva estrapolato il profilo genetico che, nella banca dati nazionale Dna, corrispondeva a quello dell’albanese. Continua la caccia al resto della banda.