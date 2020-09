Arrestati due spacciatori di droga, sequestrate cocaina e marijuana

JESI Due pusher arrestati, oltre a 550 grammi di sostanza stupefacente sequestrata più altri 50 grammi di sostanza da taglio, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, bong e pipe per fumare marijuana e cocaina, denaro contante di piccolo taglio probabile provento di spaccio. È il bilancio della doppia operazione antidroga condotta la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Jesi.





Il blitz

Due gli arresti eseguiti in flagranza di reato di altrettanti pusher stranieri, a Staffolo e Monsano. Avevano con sé sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina, da consegnare nelle piazze dello spaccio. Ma i Carabinieri li hanno intercettati prima, sequestrando la droga e il materiale per il confezionamento e taglio delle dosi. Entrambi devono rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il primo controllo è scattato a Staffolo. I militari della locale Stazione Carabinieri hanno individuato un’auto di grossa cilindrata che si aggirava con andamento incerto per le strade di campagna del paese.

L’intuito dei carabinieri ha fatto sì che venisse intimato l’alt a quella vettura, ritenuta sospetta, condotta da un giovane straniero, 30enne residente nella zona. Nel portabagagli l’uomo aveva riposto una busta della spesa con all’interno circa 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana oltre a del materiale vario attinente (un bong, delle torce, due grinder, della carta per confezionare le dosi, ciotole e piattino per suddividerla…).

Nei confronti dello straniero è scattato l’arresto e il materiale rinvenuto in auto, oltre alla marijuana, è stato sottoposto a sequestro probatorio. Stesso risultato quello conseguito dai Carabinieri nel corso di un altro controllo antidroga con modalità operative analoghe, scattato questa volta a Monsano.

A finire in manette, uno straniero di 25 anni, controllato dai militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi al volante della sua auto. L’uomo è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina e altra cocaina sfusa pronta da essere confezionata, per un peso complessivo lordo di circa 50 grammi. Rinvenuta e sequestrata anche altrettanta (50 grammi) sostanza da taglio, oltre a materiale vario per il confezionamento e lo spaccio delle dosi (pipe per fumare la cocaina, un bilancino di precisione, cartine, un cellulare. Sono state inoltre rinvenute delle somme di denaro (totali 205 euro), già suddivise tra loro in banconote da medio-piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Entrambi gli arrestati si trovano ai domiciliari in attesa della convalida.



I controlli

Dopo che la Compagnia Carabinieri di Jesi per anni ha profuso molto impegno per ripristinare, nel limite del possibile, la tranquillità nei parchi del Vallato e del Ventaglio di Jesi, dove forte era l’allarme sociale per episodi di microcriminalità e abuso di alcol e droghe, ora sta lavorando con tutti gli sforzi per contrastare anche il fenomeno dello spaccio di stupefacenti tra i giovani, cercando di bloccare i pusher prima che riforniscano di droga i loro acquirenti. Già nel pomeriggio del 1 settembre i Carabinieri del Norm di Jesi avevano arrestato altre due persone, trovate con 80 grammi di cocaina in macchina.

