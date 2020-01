Droga in Vallesina, allarme rosso: in un anno sequestri per 25 chili

JESI - Furti in diminuzione dell’11%, una presenza sempre più massiccia sul territorio per la prevenzione dei reati e il contrasto al consumo, detenzione e spaccio di stupefacenti. È stato un anno impegnativo, il 2019, per i carabinieri della compagnia di Jesi, come emerge dal report del comandante Simone Vergari. Lo scorso anno sono state arrestate 60 persone e denunciate 110, per lo più per reati connessi al traffico di stupefacenti. Venticinque i chili di droga sequestrata (di cui 23 chili di marijuana, un chilo e mezzo di eroina, cocaina e hashish), con un’attenzione particolare rivolta a cocaina-eroina e hashish spacciate soprattutto nelle piazze di Jesi e Chiaravalle.

Quaranta le persone segnalate per assunzione di stupefacenti, tra queste anche dei minorenni fermati durante i controlli al parco del Vallato, del Ventaglio e davanti alle discoteche. Proprio ieri uno straniero 19enne è stato sorpreso con 4 grammi di marijuana al Vallato. Ha tentato la fuga, è stato acciuffato dai carabinieri e segnalato. La maggior parte delle persone segnalate per l’assunzione di droga sono italiane, la maggior parte di quelle denunciate o arrestate per spaccio sono straniere. Ha funzionato la vigilanza raddoppiata - specie durante l’estate e i periodi delle festività natalizie - davanti ai punti caldi come supermercati, banche, uffici postali e bancomat, negozi, tabaccherie. Lo sventato assalto al bancomat di Camerata Picena, qualche giorno fa, fallito grazie all’intervento di sei pattuglie dei carabinieri, ne è la prova.

Capitolo furti: sono calati dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2018. Se ne sono registrati 240 nei 19 comuni della giurisdizione della Compagnia, tra consumati e tentati, sia in abitazioni che ai danni di esercizi commerciali. Tre le rapine, per due delle quali sono stati rintracciati gli autori. Dieci tra tentate e “rapine improprie”. Grande attenzione alla prevenzione stragi del sabato sera e alle violazioni al codice della strada: sono state ritirate 50 patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestrati 15 mezzi. Otto le patenti ritirate per la guida sotto effetto di stupefacenti.

