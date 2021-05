Droga nel garage e in auto e quasi 20mila euro in contanti: doppio arresto dei carabinieri

JESI - I carabinieri li hanno sorpresi in un garage del centro storico, mentre maneggiavano alcune dosi di cocaina. Uno jesino di 49 anni e una donna di 32 sono stati arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Dopo il blitz, che risale a sabato mattina, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione e l’auto dell’uomo, che già l’anno scorso era stato arrestato per spaccio. Nella vettura e in casa sono state scoperte altre buste contenenti quasi 650 grammi di stupefacente: circa un etto di cocaina, poi soprattutto hashish e anche un sacchetto di marijuana. Sequestrata anche un’ingente somma, circa 20 mila euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due ora sono agli arresti in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

