JESI - Una donna italiana, di circa 30 anni, è stata rinvenuta distesa e gravemente ferita nel cortile di una palazzina condominiale tra via Salvo D’Acquisto e via Grecia, quartiere Fausto Coppi. La donna, semi cosciente ma non in grado di parlare per via del trauma cranico riportato, presentava i segni traumatici di una sospetta caduta da diversi metri d’altezza. Accanto a lei, il suo cagnolino, ormai deceduto.

A lanciare l’allarme sono stati dei vicini, ieri pomeriggio verso le 17,30. Immediato l’intervento del 118 con l’automedica di Jesi e un’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle. La donna non aveva addosso documenti di identità. È stata trasferita con un codice rosso traumatico al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverata in condizioni che i sanitari definiscono critiche.

Ha riportato numerose fratture e politraumi su tutto il corpo. L’ipotesi, ancora al vaglio degli inquirenti, è che sia precipitata dal secondo o terzo piano, in maniera accidentale, per salvare il cagnolino che sarebbe finito di sotto dopo aver saltato il balcone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Jesi per i rilievi del caso insieme ai veterinari dell’Ast per il recupero del cagnolino.