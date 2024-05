Travolta da un suv mentre attraversa la strada a Jesi: l'automobilista lancia l'allarme, donna grave a Torrette

JESI - È stata investita nel pomeriggio, nel quartiere periferico ex-Smia, tra via Ancona e via Lenti. A restare gravemente ferita, anche se non è in pericolo di vita, è una 66enne residente a Jesi. La donna stava attraversando la strada quando, improvvisamente, è stata travolta da un Suv Bmw condotto da un uomo: è stata scaraventata sull’asfalto, dolorante ma rimanendo sempre cosciente. L’automobilista si è fermato subito a prestare soccorso.

Ha lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 col suo cellulare, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce verde di Jesi, oltre a una pattuglia della Polizia locale impegnata, quest’ultima, a deviare il traffico – sempre intenso in quella zona – e a eseguire i rilievi di legge. Intanto la donna è stata accompagnata con l’ambulanza della Croce verde al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso traumatico: è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso fino a tarda sera. L’automobilista è stato sentito dalla Polizia locale. È in corso l’accertamento della dinamica.