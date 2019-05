Dissuasori killer di rondoni â€‹sulla chiesa: ambientalisti denunciano il parroco

di Talita Frezzi

JESI - Strage di rondoni sulla chiesa di San Pietro Apostolo: le associazioni animaliste denunciano il parroco. Il caso dei rondoni che hanno trovato la morte sulle barriere elettrificate antiposa fatte installare sulla chiesa di piazza Franciolini per tenere lontani piccioni e limitare il problema del guano è scoppiato con un’eco nazionale. «Quanto accaduto a Jesi è gravissimo, anzi è un reato penale che va punito e se a compierlo è un prete o un semplice cittadino per noi non cambia niente - scrive l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa)».