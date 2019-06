Dirottava i pagamenti delle ditte per intascarseli: hacker denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – La tecnica si chiama “man in the middle” e consiste nell’intromettersi in transazioni commerciali altrui e poi dirottare pagamenti: denunciata una hacker 30enne nigeriana di Treviso per la truffa ai danni di alcune imprese marchigiane.La donna intercettava le comunicazioni tra operatori commerciali, per poi rubare le loro identità digitali, sollecitando pagamenti e cambiando le coordinate bancarie per far finire il denaro in conti correnti nazionali ed esteri. La trentenne è stata individuata dagli agenti del commissariato di Jesi in collaborazione con i colleghi di Treviso. In un caso ha dirottato un pagamento di 45mila euro da un amministratore di condominio di Jesi indirizzato ad una ditta di manutenzioni, dirottandoli c un contro trevigiano. E’ stata smascherata da poliziotti finiti impiegati di banca. In altri due avrebbe sottratto 43mila euro a due aziende marchigiane.