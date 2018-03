Dipendenti dell’ospedale senza pace: «Non ci pagano più lo straordinario»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Alla vigilia di Pasqua una brutta sorpresa per i turnisti dell’Area vasta 2. Con una lettera, la Asur informa che non sarà più riconosciuto il diritto, e relativo compenso economico, del pagamento del lavoro straordinario per l’attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali. Una decisione temuta dai sindacati e che va contro quanto prescritto dalla normativa contrattuale nazionale e decentrata.Lo rende noto il referente della Rsu-Fp Cgil dell’Area vasta2 Giacomo Mancinelli, che ha inviato una lettera aperta all’assessore alla Salute della Regione Marche spiegando la situazione, che va a sommarsi alle altre problematiche del comparto sanità: dall’insufficienza degli spazi del pronto soccorso alle liste d’attesa, dalla sicurezza del personale ai mancati rinnovi contrattuali. «L’Asur, attraverso il responsabile del personale dell’Area vasta 2, con una lettera ha impartito che ai turnisti dell’Area Vasta 2 non venga più riconosciuto il pagamento dello straordinario nei festivi infrasettimanali – scrive Mancinelli – e ciò alla vigilia dei festivi infrasettimanali di Pasqua, di cui il primo proprio lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta. E magari seguirà l’ipocrisia degli auguri di Pasqua ai turnisti e alle loro famiglie, magari resi con il classico giro nelle corsie ospedaliere, dove ci sono i turnisti sarebbe giusto, infatti, andare ora a porre i saluti nei reparti proprio nei giorni festivi infrasettimanali».Quella inviata ieri non è la prima lettera che la sigla sindacale rivolge all’assessore alla Salute della Regione. Ne era stata inviata un’altra il 25 marzo «tuttavia, l’assessore ha lasciato che l’Asur camminasse sopra al contratto collettivo nazionale di lavoro, vecchio e nuovo, che egli stesso si era impegnato a difendere a più riprese al cospetto di Cgil, Cisl e Uil. Ha permesso che l’Asur camminasse pure sopra la contrattazione decentrata, prova ne è proprio questo atto che offende l’accordo decentrato sul festivo infrasettimanale dell’Area vasta2 datato 2013, nonché l’intesa linea di indirizzo sul festivo infrasettimanale conclusa nel 2014 in Asur con le organizzazioni sindacali regionali, che fruttò il riconoscimento del diritto contrattuale a tutte le Aree vaste».Quello che lamenta Mancinelli è il mancato rispetto dell’impegno assunto con le sigle sindacali nell’ambito del protocollo d’intesa sui fondi contrattuali. Una circolare che sta determinando allarmismi e malcontento nei vari reparti ospedalieri. «I turnisti – spiega ancora il portavoce della Fp Cgil di Area vasta2 - la popolazione di lavoratori più numerosa, hanno sempre dato fastidio come spesa, non a caso le carenze di personale più pesanti si concentrano nelle corsie, e i concorsi dell’Area vasta2 per 41 infermieri e 34 operatori socio-sanitari, nati nel 2011, ancora non vengono svolti. Pertanto chiediamo un intervento immediato dell’assessore alla Salute della Regione, affinché faccia ritirare subito questa circolare».