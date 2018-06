Deficit milionario, addio ad Arcafelice: l’azienda agraria va in liquidazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - L’ormai ex azienda agraria del Comune di Jesi, Arcafelice, è stata definitivamente liquidata. E il bilancio finale della liquidazione, di cui la Giunta ha appena approvato lo scherma, prevede «un’erogazione a favore del Comune di Jesi di euro 48.527,06 a soddisfazione di tutti i crediti residui». Ma in realtà, afferma il sindaco Massimo Bacci: «Il deficit complessivo accumulato negli anni dall’azienda agraria ha superato abbondantemente il milione di euro. Una vicenda che ritengo sia giusto illustrare e fare conoscere pubblicamente, per dire ciò che è stato e spiegare le motivazioni alla base della scelta di chiudere, come era peraltro la normativa stessa a obbligarci a fare».