I ragazzi di due classi della quinta elementare positivi ai test rapidi. E oggi il tampone sierologico: tutti negativi. Cosa è successo?

JESI - Un caso e tante cose da capire. Con un giustificato allarme. Tamponi rapidi antigenici per il Covid agli studenti al PalaTriccoli di Jesi e tanti ragazzi di Santa Maria Nuova con risposta positiva. Paura e preoccupazione per due classi intere della quinta elementare che oggi - prontamente - sono stati chiamati dalla Croce Rossa a fare il sierologico per verificare il test effettuato ieri con il responso che ha sollevato tutti dato che i tamponi sono tutti risultati negativi. E adesso ovviamente si cerca di capire cosa può essere successo ieri.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Maxi carico AtraZeneca-Vaxzevria: ora le Marche hanno 80mila dosi in...

Coronavirus, altri 16 morti in un giorno nelle Marche: tra loro un uomo di 51 anni e una donna di 57/ Il contagio nelle regioni

Maxi carico AtraZeneca-Vaxzevria: ora le Marche hanno 80mila dosi in magazzino. Nel ponte di Pasqua più di 9mila iniezioni





