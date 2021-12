JESI - Il riacutizzarsi dell'emergenza pandemica Covid ha spinto il sindaco di Jesi Massimo Bacci, che nei giorni scorsi era finito in isolamento, a firmare l'ordinanza per l'obbligo della mascherina in centro durante tutto il periodo delle festività. Da sabato 18, fino a Domenica 9 gennaio 2022, è obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto nel centro storico dalle ore 18 alle 2.

