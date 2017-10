Individuata la prostituta che ha sfilato il portafoglio ad un cliente in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Continua in modo incessante la vigilanza sulla stazione ferroviaria di Jesi, anche attraverso mirati servizi antiprostituzione. Altri controlli quelli messi in atto con una task force, composta da militari del Nucleo Radiomobile, della Stazione e del Nucleo Operativo.Durante questi controlli due donne romene che esercitavano la prostituzione nei pressi della stazione ferroviaria e già in precedenza munite di foglio di via dal comune di Jesi sono state denunciante per inosservanza al foglio di via. Una di loro, 25 enne, è stata anche denunciata per furto aggravato ai danni di un cliente. Il pomeriggio di martedì scorso, un 40enne della provincia di Ancona si intratteneva a bordo della sua auto con la ragazza, appartandosi nel parcheggio di via IV novembre. Mentre stavano per consumare il rapporto la romena, con destrezza, riusciva a rubargli 110 euro dal portafogli, dileguandosi poi per le vie circostanti.Informata la Centrale Operativa dell’accaduto, dopo aver raccolto la denuncia ed acquisite le foto della donna dalla Banca Dati, l’uomo riconosceva in B.C. 25enne, l’autrice del furto. Durante i controlli svolti ieri, l’autrice del furto è stata nuovamente controllata nei pressi della stazione ferroviaria e, dopo averle contestato formalmente il reato commesso il giorno precedente, è stata nuovamente allontanata insieme ad altra prostituta dal comune di Jesi.