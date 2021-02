I contagi si insinuano tra i banchi: diverse le classi costrette alle lezioni online

JESI - «L’attenzione è massima, come amministrazione siamo pronti a dare ai dirigenti scolastici tutto il supporto possibile e necessario. Casi di positività sono tornati a comparire in diverse scuole e in tutte le fasce educative. C’è preoccupazione, anche dal punto di vista didattico e pedagogico». Così l’assessora ai servizi educativi Marisa Campanelli sulla problematica Covid tornata ad emergere e a farsi sentire nelle scuole cittadine, esattamente come era capitato dopo l’inizio delle lezioni lo scorso autunno.

LEGGI ANCHE:

Covid, scuole a rischio chiusura per le varianti: ecco la situazione nelle varie regioni

Alla media Leopardi di via Gola della Rossa, si torna oggi in classe e alle lezioni in presenza, dopo che nel tardo dopo cena di domenica scorsa era giunta la comunicazione della chiusura del plesso e dell’integrale ritorno alla didattica a distanza per la giornata di ieri.



Oggi di nuovo a scuola, con l’eccezione di tre classi, una sola delle quali in quarantena, che restano in Dad. «La situazione era monitorata - dice il dirigente del comprensivo Carlo Urbani, Gilberto Rossi - in una classe sono risultati positivi tre alunni. Il che ha comportato dover porre in isolamento la classe stessa, che si sottoporrà ai tamponi (oggi, nda) e oltre una decina di insegnanti. Il principio di precauzione, dato che i docenti lavorano su più classi, e la difficoltà organizzativa di poter garantire una adeguata copertura agli orari hanno consigliato, almeno per la giornata di lunedì, la chiusura della scuola e il temporaneo ritorno alla Dad per tutti».

Ma sono diverse le situazioni di allarme. «Ci sono classi in quarantena al comprensivo San Francesco mentre al comprensivo Federico II il plesso della scuola d’infanzia La Giraffa resterà chiuso fino a giovedì. Casi di classi in quarantena ci sono anche all’IIS Galilei, sia nella sede temporanea della Fondazione Colocci sia in quella alla Carducci» riepiloga l’assessora Campanelli.



Dai piccolini alle superiori, passando per tutti i gradi della scuola dell’obbligo, la guardia resta alta. «C’è preoccupazione - spiega Campanelli - sono grata a tutti i dirigenti scolastici per il grande lavoro che stanno facendo, per l’attenzione e la solerzia con la quale stanno prendendo tutti i provvedimenti. Non ci sono scuole o fasce d’età esenti, sono tanti i nuclei familiari che contano casi di contagio e rispetto alla prima fase della pandemia anche i più giovani cominciano a essere interessati dal fenomeno». Prosegue l’assessora: «I timori sono anche quelli legati agli effetti psicologici e pedagogici di quanto sta accadendo, questi giovani hanno già perduto molto nel corso dei mesi e il ritorno alla didattica a distanza non aiuta. Faremo tutto quanto in nostro potere per stare vicini alle istituzioni scolastiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA