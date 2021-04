Confartigianato Vallesina: decisione presa sul nuovo responsabile. Ecco le idee di Marco Arlia

JESI - Decisione presa, scelta fatta: Marco Arlia è il nuovo responsabile Confartigianato Vallesina. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa organizzata presso la sede di Confartigianato Jesi, a cui hanno preso parte il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli, il Presidente di Confartigianato Jesi, Silvano Dolciotti e il sindaco di Jesi Massimo Bacci.

«Il territorio di Jesi – ha dichiarato Pierpaoli – è stato duramente colpito dal Covid, e la Vallesina vive una crisi importante. L’Area vasta di Jesi è una delle più grandi della provincia di Ancona e conta 7.333 aziende attive, di cui 2.078 artigiane (28% del totale) più della metà nostre associate (1210, il 16,5% del totale). Nel primo trimestre 2020 avevamo avuto 100 aperture a fronte di 161 chiusure, un saldo già negativo, nel primo trimestre 2021 la condizione si è confermata difficile, con 89 aperture a fronte di 98 chiusure. Nostra missione, come Confartigianato, è quella di rimanere a disposizione degli imprenditori per ascoltare tutte le loro istanze. Ricordiamo che oggi servono misure eccezionali di sostegno alle imprese, dato il momento di crisi straordinario che stiamo vivendo, ed è necessario intervenire su temi prioritari, quali la riduzione totale della tassazione, fra tutte la Tari, e lo snellimento della burocrazia, per ricreare le condizioni favorevoli al fare impresa, ormai divenuto quasi impossibile in Italia».

