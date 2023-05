JESI - Cambia l’assetto del commercio cittadino con aperture di nuove attività e serrande che sono costrette ad abbassarsi. Se in piazza della Repubblica tantissimi buongustai hanno dato il benvenuto al Gelato di Rosita, storica attività artigianale di Montemarciano che ha aperto i battenti anche a Jesi, c’è invece chi si sta preparando a chiudere i battenti dopo 10 anni. E’ il grazioso negozio di abbigliamento femminile Glory di Tiziano Mattioni e Gloria Bottani, in via Mura Occidentali.

Dopo tre anni lungo corso Matteotti (all’angolo di via Giordano Bruno) l’attività si è trasferita sette anni fa in via Mura Occidentali 37. Il 31 maggio la chiusura, anticipata da una svendita. «Sono cambiate tante cose – ammette con amarezza Gloria Bottani – abbassare la serranda è lasciare qui un pezzo di cuore. Ma purtroppo oltre a delle difficoltà aziendali abbiamo dovuto fare i conti prima con i disagi del cantiere lungo Corso Matteotti che ci ha penalizzato, poi con gli effetti del Covid che ha cambiato l’abitudine di fare shopping: si compra meno e online, non ci si reca più fisicamente in negozio. Da due anni a questa parte, dopo la pandemia, il negozio ma anche il centro della città, si è progressivamente svuotato. Hanno contributo anche la carenza di parcheggi e di iniziative, senza i quali le persone non vengono in centro…».

Il dopo Covid

E nonostante i prezzi sempre concorrenziali per un pronto moda facile e ben spendibile, il negozio è andato progressivamente in sofferenza, con perdite di fatturato importanti. «Dopo il Covid c’è stato un calo sensibile delle persone e questo ha determinato la decisione, molto sofferta di dover chiudere. E’ un grosso rammarico per me, per mio marito, soprattutto dover salutare la clientela più affezionata per cui eravamo diventati un punto di riferimento».

Cantiere, Covid e assenza di iniziative erano anche i motivi che avevano portato alla chiusura della piccola boutique K&S di corso Matteotti 46 (gemella di quella dentro al centro commerciale La Fornace) che dopo appena 2 anni ha chiuso i battenti per puntare tutto sul negozio principale: in centro restano fino a luglio solo le vetrine allestite con i costumi e gli accessori. Lungo il Corso, al posto di Calzedonia (al civico 25) spunta un nuovo negozio di Ottica, mentre in via Pergolesi è interessante la proposta gastronomica della nuova Pizzeria Marvel per gli amanti del genere, ma anche della pizza al taglio.