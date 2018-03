Un colpo riuscito e uno fallito nella zona di via Fausto Coppi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Torna l’incubo dei ladri d’appartamento. I banditi, sembra abbiano agito in due, hanno preso di mira stavolta la zona di via Fausto Coppi. Sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì, approfittando del buio. Hanno preso di mira due appartamenti non distanti l’uno dall’altro anche se situati in due distinte palazzine. Ma solo uno dei due colpi è stato consumato, perché mentre stavano razziando nella seconda abitazione i ladri sono stati “disturbati” dall’improvviso rientro a casa dei residenti. Erano circa le 18, i due luoghi prescelti per i furti erano incustoditi: nel primo appartamento, situato al primo piano, i malviventi sono riusciti a entrare forzando gli infissi presumibilmente con degli arnesi in ferro, poi hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di monili e denaro contante. Hanno trovato dei gioielli d’oro per un valore commerciale che si aggira sui 400 euro. Dal secondo appartamento sono invece dovuti fuggire probabilmente avvisati da un palo sul rientro dei proprietari di casa. Sulle loro tracce stanno indagando i carabinieri.