Colpo dei ladri acrobati al terzo piano poi vanno in fuga con i gioielli

JESI - Topi d’appartamento in azione in città. Non si placa l’ondata di furti in casa che sta generando apprensione tra i residenti dei quartieri jesini, particolarmente bersagliati quelli del centro o della immediata periferia. Una recrudescenza che sembra vanificare il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, impegnate in controlli e monitoraggio del territorio. I banditi hanno preso di mira un’abitazione in via Tabano, zona palasport, dove i residenti erano usciti. Il furto è stato messo a segno sabato scorso, ma solo se ne è avuta notizia. Probabilmente i ladri erano appostati e tenevano d’occhio i residenti e le loro abitudini. Quando, al calar della sera hanno visto l’auto uscire, sono entrati in azione. Il raid ladresco è scattato presumibilmente tra le 19,30 e le 22,30 orario in cui l’abitazione era incustodita.Si sono arrampicati su per il tubo del metano, agili e veloci, fino a raggiungere l’appartamento al terzo piano della palazzina. Hanno poi scavalcato il balcone e forzato una porta-finestra. La tecnica è sempre la stessa: un foro sul vetro e poi hanno facilmente aperto la finestra. Si sono introdotti all’interno e hanno razziato tutto quello che hanno potuto, mettendo l’appartamento a soqquadro. Armadi aperti e ante tagliate con un coltello o un taglierino, cassetti svuotati, letti sfasciati, quadri e suppellettili gettati sul pavimento.Una razzia che non ha risparmiato neanche la soffitta e il bagno. Sono scivolati in tutte le stanze alla ricerca di monili e denaro. Hanno trovato gioielli custoditi in un cofanetto in camera da letto, collanine e bracciali, anelli e orecchini per un valore commerciale di 4000 euro, molto più elevato il valore affettivo. Hanno selezionato attentamente quello che dovevano prendere: nel cofanetto c’erano anche accessori di bigiotteria e in acciaio, che sono stati scartati. Ignorati anche computer, tablet e televisori high-tech, di valore ma ingombranti e forse difficili da smerciare.Volevano solo oro e soldi. Amara la sorpresa per i residenti che al loro rientro, verso le 22,30 hanno trovato la casa sottosopra. Ci sono volute ore per rimettere ordine. Ci vorranno giorni prima di superare lo choc dell’intimità di casa violata. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.