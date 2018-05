Colpo in casa da 30mila euro: ladri in fuga con soldi e gioielli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ladri in azione in pieno centro e in pieno giorno. Ingente il bottino, che tra oro e denaro contante si aggira sui 30.000 euro. I furto è stato messo a segno una settimana fa, presumibilmente tra le 13 e le 15. I banditi studiavano le abitudini di quella famiglia di imprenditori già da qualche giorno, tanto da sapere perfettamente che valeva la pena rischiare ed entrare in azione all’ora di pranzo perché il bottino sarebbe stato ingente. Hanno preso di mira una palazzina in viale della Vittoria, nei pressi dell’hotel Mariani, e hanno atteso che i residenti uscissero per andare a lavorare e lasciassero la dimora incustodita.