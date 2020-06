Colpito al petto da un tubo, in gravi condizioni il titolare di una ditta

JESI - Stava lavorando quando improvvisamente è stato raggiunto e colpito al petto da un oggetto, forse un tubo pesante, che lo ha scaraventato a terra dolorante. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri, nella tarda mattinata, in una ditta specializzata in torneria metalli e produzione di assi per motori elettrici, in via Pasquinelli, nella zona industriale della città. A restare ferito è stato il titolare dell’azienda, un 72enne jesino, che è stato scaraventato a terra dopo essere stato colpito. Rimasto sempre cosciente, l’uomo accusava comunque un dolore molto forte al petto. I dipendenti, che hanno assistito all’incidente, hanno cercato di prestare le prime cure, lanciando subito l’allarme al 118 e facendo quindi scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica del 118 di Jesi e i militi della Croce verde con l’ambulanza, ma data la dinamica dell’infortunio e le possibili gravi conseguenze per il ferito, dalla centrale operativa del 118 è stata allertata in codice rosso anche l’eliambulanza Icaro01. L’elicottero, con a bordo l’equipe di medici rianimatori, è atterrato all’elipista presso la sede della Croce Rossa Italiana di via Gallodoro.

Stabilizzato sul posto, il ferito è stato quindi trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure e gli accertamenti sanitari, compresa la Tac per scongiurare la presenza di eventuali traumi interni. Nell’infortunio il 72enne ha riportato un trauma toracico. Le sue condizioni sono gravi, tanto che la prognosi, al momento, è riservata. Sono anche intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi per un sopralluogo: hanno sentito alcuni testimoni dell’incidente per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per l’accertamento delle responsabilità.

