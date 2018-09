Clandestino lavora all'autolavaggio: lui espulso denunciato il titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Nuovo autolavaggio, ma dai controlli della Polizia locale emerge subito una grave criticità: uno dei lavoratori - poi risultato clandestino - era tenuto in nero. Pertanto sono scattate l’espulsione per lo straniero e una denuncia più multa al titolare dell’autolavaggio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia locale nei giorni scorsi sulla base di alcune segnalazioni ricevute dai cittadini. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato al lavoro un cittadino extracomunitario risultato clandestino. Accompagnato al Commissariato e poi all’Ufficio stranieri della Questura, è stato denunciato per il suo stato di clandestinità e per la mancanza di documenti.