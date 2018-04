Clandestino senza biglietto aggredisce il controllore e un agente alla stazione

JESI - Viaggiava sul treno regionale Roma-Ancona sprovvisto del biglietto. Ma lo scroccone, per giunta clandestino, è stato scoperto dal controllore che, alla fermata alla Stazione di Jesi, viste le resistenze del viaggiatore scroccone, ha dovuto allertare il capotreno. Ma più che una multa o una trattativa su come porre rimedio a quella condotta irregolare, dal confronto è nata una violenta colluttazione tanto che in stazione è dovuta intervenire la Polizia. Il fatto è avvenuto lo scorso weekend, all’arrivo del treno regionale alla stazione ferroviaria di Jesi verso le 21 circa. Sono scattate le manette ai polsi dell’uomo, un giovane ghanese (N.K.), 25 anni, risultato dai successivi controlli, perfino clandestino. Lo straniero viaggiava in treno senza biglietto. Era salito alla stazione Roma Termini e si stava dirigendo presumibilmente ad Ancona. Durante il viaggio, mentre il convoglio stava per raggiungere la fermata a Jesi, il controllore lo ha pizzicato senza il biglietto e a quel punto lo straniero ha dato in escandescenze, reagendo con violenza. Un’aggressività alimentata anche dall’alcol che aveva in corpo.

Giovedì 12 Aprile 2018, 05:10 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 05:10