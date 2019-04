Chiuso il cantiere Viva Servizi in anticipo, il ponte San Carlo riaperto e di nuovo transitabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - In anticipo rispetto al termine previsto, che era questa sera alle 18, è stato riaperto Ponte San Carlo che collega Jesi a Minonna e alla Statale 362 per Santa Maria Nuova, Filottrano e Macerata. Viva Servizi ha infatti completato anzitempo i lavori di sistemazione della condotta idrica sottostante l'infrastruttura che attraversa il fiume Esino e quindi è stato possibile ripristinare la viabilità in uno dei punti più trafficati della zona. Resta il divieto di transito per i mezzi pesanti.