Tragico investimento sulla linea ferroviaria Ancona-Roma: tre treni soppressi, circolazione tornata regolare dopo 3 ore

JESI – Tragico investimento sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, nel tratto tra Chiaravalle e Jesi. Una persona è stata travolta (secondo le prime ricostruzioni per un gesto volontario) dal convoglio in transito ed è deceduta. L'incidente è avvenuto attorno alle 12,30: la circolazione è stata interrotta per circa tre ore in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Trenitalia ha subito informato di alcuni ritardi dei treni regionali, cancellazioni e limitazioni di percorso: attivato il servizio sostitutivo con bus tra Falconara e Jesi. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare il treno per consentire ai passeggeri e al personale a bordo di uscire, passando dalla massicciata della ferrovia.

L'aggiornamento

Dalle ore 15.05 sulla linea Falconara - Foligno, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Falconara e Jesi per l’investimento di una persona da parte di un treno, è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti di 12 e 40 minuti per 2 Regionali, 6 limitati e 3 cancellati.