Con lo scooter si schianta sul guard-rail Superstrada chiusa, centauro grave

JESI - Stava procedendo poco prima delle 9 in direzione mare lungo la Superstrada 76 quando all'altezza del km 53,300 in una curva tra Cupramontana e Jesi Ovest ha perso il controllo della propria moto e si è schiantato su un guard-rail. L'impatto è stto forte, il centauro di 33 anni di Fabriano è volato a terra, gli automobilisti di passaggio hanno subito attivato i soccorsi con l'eliambulanza che ha trasportato il motociclista all'ospedale regionale di Torrette. La superstrada è stata immediatamente chiusa in direzione mare con il traffico che ha subito inevitabili ripercussioni: anche 5 km di coda con la viabilità che è tornata normale solo alle 10.15.