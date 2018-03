Centauro investito sulla rotatoria: paura per un sedicenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un centauro di 16 anni in sella al suo ciclomotore 50cc è stato investito ieri pomeriggio verso le 17 alla rotatoria di via Fausto Coppi. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne sul ciclomotore e l’auto (una Volkswagen Polo al volante della quale si trovava una donna) stessero entrambi nella rotatoria, quando improvvisamente si sono scontrati. A seguito dell’impatto, il ragazzo ha sfondato il finestrino anteriore destro della vettura, per poi rovinare sull’asfalto.Indossava il casco ben allacciato, che gli ha protetto la testa. Pur cadendo a terra, è rimasto sempre cosciente. Sul posto l’automedica del 118 e la Croce verde. È stato trasportato al pronto soccorso dalla Croce verde con un codice di bassa gravità. Sul posto la Polizia locale.