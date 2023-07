JESI - Riaperto dal pomeriggio di venerdì scorso il passaggio al traffico di viale della Vittoria sotto l’arcata centrale del cavalcavia, non è ancora terminato però l’intervento di risanamento sulla struttura, che andrà ancora avanti almeno fino alla terza settimana di luglio.

E da martedì, per due settimane, sarà il passaggio pedonale sopra il ponte a dover essere di nuovo interdetto. Lo rende noto il Comune: «Riaperto il traffico in viale della Vittoria con la rimozione del cantiere sotto l’arcata principale del cavalcavia, i lavori proseguiranno ora a ritmo serrato sopra il ponte per arrivare presto al loro definitivo completamento - spiega l’Amministrazione -. Gli interventi riguardano in questa fase la realizzazione dei getti in calcestruzzo e la posa in opera di guaine, entrambe propedeutiche alle finiture di pavimentazione. In ragione di ciò, da martedì prossimo e per circa due settimane sarà necessariamente chiuso il passaggio pedonale sopra il cavalcavia. Per raggiungere il centro da via Gramsci e viceversa, pertanto, i pedoni potranno utilizzare la scalinata di viale della Vittoria».

Sul Viale il transito è tornato alla normalità sia in direzione Roma sia in direzione Ancona, con la fine delle due temporanee “bretelle” che, col passaggio sotto l’arcata laterale del ponte in un verso e l’inversione del senso di marcia abituale in via Rinaldi dall’altro, hanno consentito di aggirare la chiusura.

«Riaperto il passaggio – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - nel pieno rispetto dei tempi indicati. Colgo l’occasione per ricordare “Il Viale che vorrei”, un’iniziativa di ascolto volta a raccogliere i contributi di cittadini e cittadine per immaginare il Viale del domani, i suoi spazi e le sue funzioni». Chi intende partecipare, può compilare il questionario on line. Da ieri intanto non più gratuiti i parcheggi di viale della Vittoria, nel tratto tra l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII e il cavalcavia, e delle Conce