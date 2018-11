Aveva in casa una serra di marijuana e due fucili "fantasma": 30enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Serra di marijuana e fucili, completi di munizioni, mai dichiarati in casa: un 30enne finisce nei guaiLo hanno scoperto i carabinieri di Jesi, che nell'abitazione hanno trovato una serra artiginale con 5 piante di marijuana adulte, oltre al materiale per la coltivazione ed il confezionamento delle dosi. Rinvenuti anche un grammo di cocaina e resti di foglie di marijuana. Ma, soprattutto, due fucili completi di munizioni che non erano mai stati dichiarati. L'uomo è stato denunciato.