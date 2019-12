Un carrellino per Leone cane azzannato in piazza: i padroni fanno denuncia per l’aggressione e i danni

JESI - È arrivato, come il più importante e atteso regalo di Natale, il carrellino con cui il piccolo Leone, il volpino azzannato il novembre scorso in piazza della Repubblica da un Rhodesian ridgeback senza guinzaglio, potrà tornare a muoversi. In seguito alla violenta aggressione aveva perso l’uso delle zampine posteriori, ma non ha mai smesso di combattere, così come i suoi padroni Laura Mencarelli e Leonardo Paoletti, che hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita e ora chiedono giustizia per il loro piccolo amico.



Leone non potrà usare il carrellino prima di gennaio e per la sua prima volta avrà bisogno dell'assistenza dei medici veterinari della clinica di Tolentino dove è stato operato. Non è escluso che potrebbe essere ricoverato di nuovo, ma presto rivedremo la mascotte di Jesi gironzolare per il centro. I padroni hanno sporto denuncia per l'aggressione e i danni subìti.