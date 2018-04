Giovane di 34 anni in carcere per la rapina in gioielleria a Monsano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva messo a segno una rapina ai danni della gioielleria del “Mercatone Uno” di Monsano, il megastore sulla provinciale 76 per Chiaravalle. L’episodio contestato è del 26 luglio 2016: il colpo di una banda specializzata composta da quattro uomini, che fecero irruzione nel cuore della mattinata in gioielleria armati di pistole con cui minacciarono i dipendenti per farsi consegnare il denaro presente in cassa e i gioielli esposti nelle vetrine. Di quella banda faceva parte anche un 34enne residente a Monte Roberto (P.C.), che mise a segno il colpo insieme ad altre tre persone, tutte originarie di Catania. Scapparono su un’utilitaria parcheggiata davanti all’ingresso a motore acceso col “palo” che li aspettava. Per l’ultima fase del piano, fecero sparire il borsone con il bottino su un camion della nettezza urbana guidato da un quarto uomo, che transitò lungo la Provinciale proprio al momento giusto stabilito dai banditi. Ma i carabinieri al culmine di una rocambolesca fuga li arrestarono, anche con l’ausilio di un elicottero fatto convergere in zona. La notte scorsa, uno dei banditi che faceva parte di quel commando, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Jesi, in quanto doveva scontare un residuo di pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Così l’uomo, è stato individuato, fotosegnalato e arrestato, quindi condotto al carcere di Montacuto di Ancona per espiare la pena.