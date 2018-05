Carambola tra due auto all'interno dell'area di un distributore di benzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Incidente attorno alle 14.45 all'interno dell'area di un distributore di carburante, in via Pian del Medico. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate terminando la corsa all’interno dell'area di servizio. Una delle auto si è anche ribaltata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il distributore. Illesi i conducenti.