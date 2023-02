JESI - Litiga con i vicini di casa per il parcheggio condominiale e li minaccia con un coltello. All’arrivo dei carabinieri, ne ferisce uno alla mano. È stato arrestato domenica sera un 48enne jesino per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere.

La lite è scoppiata in via Buozzi, quando il 48enne ha incontrato alcuni vicini. «Con il tuo rimorchio occupi troppo spazio» avrebbero detto al 48enne, tirando fuori una questione mai sanata. Per tutta risposta, l’uomo avrebbe iniziato a prendere a calci alcune auto in sosta. In un secondo momento sarebbe salito a casa per prendere un coltello da cucina e minacciare i vicini, che nel frattempo avevano formato un gruppetto all’esterno del palazzo. Ad interrompere una situazione che poteva diventare incandescente, ci hanno pensato i carabinieri. Il 48enne avrebbe fatto resistenza, tanto che per disarmarlo un militare si è ferito alla mano.

Bloccato e arrestato

Alla fine, l’uomo è stato bloccato, disarmato e arrestato. Nel corso della direttissima di ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 48enne la misura cautelare del carcere. Il processo è stato aggiornato al 20 marzo. La difesa è affidata all’avvocato Pierfrancesco De Cadilhac.