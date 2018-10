Tre fogli di via per ragazze straniere che si prostituivano nel centro della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il Comando Compagnia Carabinieri di Jesi, al fine di contrastare i fenomeni criminosi del territorio, ha predisposto servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, del favoreggiamento ed induzione alla prostituzione nonché della detenzione illegali, ai fini dello spaccio, delle sostanze stupefacenti.Nel weekend del 07 ottobre, sono stati segnalati tre 3 giovani nel centro storico di Jesi, con età compresa tra i 20 ed i 30 anni trovati in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.Il 12 ottobre sono stati proposti invece tre 3 fogli di via per tre straniere colte a svolgere l’attività di meretricio nelle zone centrali della città di Jesi.Il 13 ottobre è stato invece tratto in arresto, in flagranza di reato, uno straniero di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish, in uno dei parchi più frequentati dalla gioventù e dalle donne Jesine, il parco del Vallato.Ieri è stata tratta in arresto in flagranza di reato, una donna straniera per furto aggravato, ai danni di un noto esercizio commerciale di Jesi. La giovane straniera, alla vista dei militari, ha tentato la fuga dal negozio ed è stata prontamente bloccata a poca distanza. Il maltolto recuperato, del valore di circa 500 euro è stato interamente restituito all’avente diritto.