Il loro cane morde un'anziana: â€‹obbligati ad un corso da bravi padroni

di Fabrizio Romagnoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI Uno dei due cani di casa morde una persona di famiglia, che finisce in ospedale. E ora i proprietari dell’animale - padre e figlio - dovranno, in base a una ordinanza firmata dal sindaco Massimo Bacci, essere formati e conseguire un attestato per quanto riguarda la gestione e il controllo dei cani. Mentre lo stesso pitbull al centro della vicenda, iscritto al registro degli animali pericolosi, dovrà essere sottoposto a una valutazione del suo comportamento da parte di un professionista.