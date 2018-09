I camion passano sul ponte malgrado i divieti: new jersey contro i furbetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI- Scatta da mezzogiorno di oggi il rafforzamento del divieto di transito sul Ponte San Carlo istituito dal 21 maggio scorso per motivi di sicurezza. Entra in vigore l’ordinanza che aggiunge allo stop per i mezzi pesanti, aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di transito anche per i mezzi avente una larghezza superiore a 2,25 metri. Una limitazione da ieri fisicamente realizzata attraverso barriere in cemento armato new-jersey, posizionate ai due capi del ponte che scavalca l’Esino. L’ulteriore limitazione con tanto di barriera fisica si è resa indispensabile a fronte dei troppi “furbetti” che, in base alle segnalazioni, continuavano a violare il divieto e transitare ugualmente sulla struttura.