Ultimo aggiornamento: 17:28

JESI - Camion pieno di pollame si ribaslta in una curva poco dopo l'uscita di Jesi ovest direzione Cingoli. E' accaduto questo pomeriggio alle 14 con due persone che sono rimaste ferite per fortuna in modo lieve ed accompagnate dal 118 all'ospedale Urbani per tutti i controlli del caso. Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco.