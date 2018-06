Un camion in avaria: chiusa la Statale Val d'Esino Code e rallentamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Disagi viari per un guasto ad un camion. La strada statale 76 «della Val d'Esino» (direttrice Perugia- Ancona) è provvisoriamente chiusa in direzione Perugia tra Jesi e Monteroberto, a causa di un mezzo pesante in avaria. Il traffico, riferisce Anas, è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Jesi Ovest. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.