La ruota si spezza nella buca: ciclista 49enne in codice rosso, l'elicottero fatica a trovarlo tra la vegetazione

JESI - È stato portato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso di massima gravità un anconetano di 49 anni dopo una rovinosa caduta in bicicletta a Mazzangrugno. Il ciclista stava pedalando in discesa quando è finito con la ruota anteriore in una maxi buca aperta sulla strada.

L'impatto è stato così violento che la ruota si è spaccata e il 49enne è volato per diversi metri finendo in un fossato. La zona era molto impervia, il ciclista era avvolto dalla vegetazione tanto che è stato difficile localizzarlo e l'eliambulanza ha volteggiato per almeno mezz'ora prima di riuscire a trovarlo. Sul posto per prestare le prime cure si è portata anche un'ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il ciclista è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. A preoccupare è soprattutto il trauma subito alle gambe.