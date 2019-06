Buco nella serranda: torna a colpire la banda di ladri delle biciclette di lusso

di Talita Frezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Torna a colpire la banda delle bici di lusso. Nottetempo ignoti sono tornati nel quartiere di via Martin Luther King, dove già avevano fatto razzia di tre bici da corsa (valore 6000 euro) e di alcune ruote sostitutive riposte in una sacca, lasciando un’altra bici da passeggio di scarso valore, nella notte tra sabato e domenica. L’unico tra i sei box garage condominiali dove c’erano custodite biciclette e l’unico, infatti, a essere stato aperto. Stessa zona, stesso bottino: si sono introdotti in un garage dove erano certi vi fossero delle bici di marca.