Brividi in strada, due incidenti e cinque feriti

JESI - Due incidenti gravi e cinque persone ferite. E’ il bilancio della giornata nera di Ferragosto sulle strade della Vallesina. Impegnati soccorsi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Il primo sinistro, alle 13,30 sulla Strada provinciale 21 della “Barchetta”, all’incrocio con la rampa di uscita di Monsano della superstrada 76. Si sono scontrate una Citroën C3 e un furgone Fiat Scudo. Il conducente della vettura, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Urbani in codice giallo di media gravità. Contuso anche l’altro uomo al volante del Fiat Scudo, medicato al pronto soccorso.

Sul posto automedica del 118, ambulanza e Vigili del fuoco di Jesi che hanno messo in sicurezza i veicoli, chiudendo le bombole di Gpl dalla macchina e distaccando l’alimentazione elettrica ad entrambi i mezzi. Rilievi a cura dei Carabinieri di Jesi. La strada provinciale è rimasta chiusa durante l’intervento.

Così come la Strada provinciale 76 è rimasta chiusa per diverse ore, dalle 19,30 per un secondo incidente, un frontale, avvenuto nei pressi della concessionaria Opel. Polizia locale, Polizia di Stato e vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai sanitari dell’automedica del 118, della Croce verde di Jesi e della Croce gialla di Chiaravalle, per soccorrere tre automobilisti – due donne e un uomo – rimasti feriti in uno scontro tra una Lancia Y e una Citroen. Per la dinamica maggiore del sinistro, è stata anche attivata l’eliambulanza, atterrata in un campo vicino. I vigili del fuoco di Jesi sono intervenuti con un’autobotte ed un mezzo 4x4, hanno collaborato con i sanitari del 118 per l’estrazione delle persone coinvolte nell’incidente, rimaste imprigionate nell’abitacolo. Una donna è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso. A Torrette anche gli altri due feriti. Nessuno è comunque in pericolo di vita. Dinamica in corso di accertamento.

