È morto Valentino Bozzi una vita per il calcio Domani il funerale

JESI - Si è spento ieri mattina all’età di 87 anni “mister” Valentino Bozzi, per una vita bancario e uomo di calcio, grande appassionato che tanta parte di Jesi ben ricorda in panchina, alla guida delle realtà del pallone del territorio. Il saluto a Bozzi si terrà domani alle 9, nella chiesa di San Giuseppe. Valentino Bozzi era stato negli anni ’60 fra le figure principali della Gherardi, formazione jesina protagonista dei massimi campionati regionali, ancora oggi ricordata da molti in città.Di quella squadra, allora la seconda di Jesi e con un nome storico anche per l’economia cittadina, legato all’azienda di macchine agricole che occupava circa 300 persone, Valentino Bozzi era stato una sorta di direttore sportivo. Poi aveva guidato squadre come Largo Europa e Libertas, Apiro e Maiolati, le giovanili della Jesina e altre ancora. Passione e testimone calcistici trasmessi ai figli, Ennio e Roberto, che mister Valentino lascia oggi, compianto dalla moglie Marcella Marcellini e dalle nipoti. Sugli spalti dei campi della Vallesina, Bozzi senior aveva continuato a seguire da competente sostenitore il figlio Ennio, a sua volta allenatore di successo alla guida di squadre come Borgo Minonna e San Marcello, quest’ultimo da lui allenato tutt’oggi. E ovunque Valentino trovava a bordo campo chi lo salutava con simpatia ricordandone i trascorsi da mister.