JESI Mercato ambulante con sorpresa ieri mattina: raffica di multe e rimozioni di veicoli a Porta Valle, dove i banchi del tradizionale appuntamento del sabato erano stati spostati alla luce di iniziative e taverne del Palio di San Floriano che tengono occupate in questo fine settimana le piazze del centro.

Il racconto

«Al nostro arrivo, abbiamo trovato ben 19 veicoli in sosta negli spazi che sarebbero dovuti rimanere liberi per far posto ai banchi – racconta Aldemare Zamporlini, operatore del mercato cittadino del mercoledì e del sabato e rappresentante della associazione di settore “Ambulanti delle Marche” – alla Polizia Locale va riconosciuto di aver fatto un lavoro importante: erano lì con noi dalle 6 del mattino e si sono subito messi all’opera per far spostare le auto, dove e quando possibile, o per procedere con la rimozione negli altri casi». Spiega Zamporlini: «Era accaduto in altre occasioni di trovare auto che non dovevano esserci ma mai così tante. Con un solo caro attrezzi disponibile, fra andare e venire, alla fine non è neppure stato possibile intervenire su tutte. E qualche auto, multata, è rimasta parcheggiata per tutta la mattina fra un banco e l’altro del mercato. Come operatori, non possiamo che essere dispiaciuti per chi è stato sanzionato e per qualche scena di rabbia che abbiamo visto da parte di chi si è visto portare via la macchina. Vero che il divieto di sosta per il mercato era stato comunicato ed era segnalato sul posto. Ma non posso che rilevare come il continuo trasferire i banchi fra dentro e fuori il centro, a seconda degli eventi organizzati, finisce col disorientare un po’ tutti: noi, i nostri clienti e i cittadini in genere».

Vecchia storia, quella dell’andirivieni del mercato – specie il sabato – fra la sua collocazione storica, ovvero le piazza del centro all’interno delle mura, e quella straordinaria ma ormai non troppo di Porta Valle e Piazzale dei Partigiani. Un altro trasloco sarebbe in vista anche per il prossimo fine settimana. «Credo che si stia lavorando per scongiurarlo – dice Zamporlini – passi il Palio ma secondo il nostro punto di vista per diverse altre manifestazioni si potrebbe magari puntare su Piazza Colocci, che dopo i lavori di rifacimento non è più stata utilizzata per il mercato ed è sempre libera. Il punto è che quando, anni fa, venne concordato col Comune il trasferimento fuori dal centro in caso di eventi particolari, si parlava appunto di occasionalità. Ma a questo punto il trasferimento è diventato un continuo, per un motivo o per l’altro, in un calendario che è sempre meno occasionale e sempre più programma costante».