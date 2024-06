JESI Si erano insediati abusivamente negli alloggi popolari comunali gestiti dall’Erap e avevano anche fatto degli allacci illegali alla rete elettrica. Abusivi e pure vampiri di corrente. Ma sono stati scoperti dai Carabinieri della Compagnia di Jesi e denunciati in nove. Uno è stato anche espulso, poiché clandestino. E’ il bilancio della brillante operazione dei giorni scorsi dei Carabinieri coordinati dal Maggiore Elpidio Balsamo.

Non è la prima volta che accade, anzi purtroppo periodicamente i Carabinieri insieme ai tecnici del Comune sono soliti effettuare controlli negli immobili di proprietà del Comune per verificare che non vi siano abusivi all’interno. Nei giorni scorsi, a essere controllati sono stati gli appartamenti del Comune amministrati dall’Erap Marche situati in vicolo Ripanti, dietro al Duomo. In azione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, supportati da militari delle Stazioni di Morro d’Alba e Serra de’ Conti: un grande dispiegamento di pattuglie in piazza Federico II che ha destato un certo allarme. I militari hanno accertato, così, che cinque degli otto alloggi presenti erano occupati abusivamente e, inoltre, che in tre di questi ultimi erano stati realizzati allacci abusivi alla rete elettrica, così come in un altro appartamento regolarmente occupato. Gli occupanti, nove in tutto, dei quali 5 stranieri, sono stati denunciati, a vario titolo, per invasione di edifici e furto di energia elettrica. Ma non basta.

Nel corso dei controlli è emerso anche che uno degli stranieri denunciati, un 25enne, era destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di Modena. Pertanto è stato accompagnato dagli stessi militari presso un C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), in esecuzione del provvedimento che dispone l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore di Ancona Cesare Capocasa e contestualmente denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.